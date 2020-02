Temporada de Superhéroes Marvel | 5 cosas que tienes que saber

La Temporada de Superhéroes Marvel se llevará a cabo en el parque Walt Disney Studios de Disneyland® Paris. Habrá varios pases al día de "Guardians of the Galaxy Awesome Dance-Off" y "Stark Expo: Make Way for a Better Tomorrow" a los pies del hotel Hollywood Tower. Cerca del Studio Theatre, "Marvel: Super Heroes United" tendrá hasta cinco pases al día. ¡No te lo puedes perder!