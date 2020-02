Celebra Halloween en Disneyland Paris

Conoce a los Villanos Disney

Halloween es la temporada en la que todo es posible, especialmente para aquellos que quieren conocer a los Villanos Disney. La aterradora Maléfica lanzará un hechizo para transformar el patio del Castillo de la Bella Durmiente en un enorme arbusto de brezo, tomando la forma de su dragón que respira fuego. Podrás conocerla en persona y hacerte fotos con los invitados más atrevidos.



Los Villanos Disney te invitan a su espectáculo It's Good to be Bad with the Disney Villains! en el Castle Theatre. Únete a la Reina Malvada, Cruella De Vil, Capitán Hook, Jafar, Gastón y muchos más en este espectáculo que no te puedes perder. Cuidado con el Pato Donald, suele disfrazarse para poder divertirse con los villanos. Quédate después del espectáculo porque los villanos de Disney se deleitarán maliciosamente posando para las fotos.