Descubre la nueva Toy Story Land de Walt Disney World

Por supuesto, no sería un viaje a un Parque Disney si no puedes conocer en persona a tus personajes favoritos, y en eso Toy Story Land no será diferente. Además de la oportunidad de conocer a Woody, Buzz, Jessie y sus amigos, el Sargento y Cuerpo de Tamborileros de los Soldados verdes desfilaran por la zona varias veces al día para jugar al "Sargento dice" con los invitados. Únete al entrenamiento interactivo para comprobar si tus peques tienen lo que hay que tener para convertirse en un recluta oficial del patio trasero de Andy.