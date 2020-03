Tus preguntas sobre Disney+

¿Qué dispositivos y plataformas son compatibles con Disney+?

Disney+ puede verse desde dispositivos móviles, navegadores web, videoconsolas decodificadores de TV y smart TVs. Para obtener más información, visita nuestro Centro de ayuda.

¿Qué dispositivos móviles Apple y Android son compatibles con Disney+?



Puedes ver Disney+ en tu dispositivo Apple siempre que utilice iOS 11 o posterior.



Puedes ver Disney+ en cualquier teléfono o tablet Android que utilice Android OS 5.0 (Lollipop) o posterior.



¿Puedo ver Disney+ en Xbox One y Playstation 4?

Puedes ver Disney+ en una Xbox One, en una Xbox One S, en una Xbox One, en una PlayStation 4 Pro, en una PlayStation 4 Slim y en una Playstation 4. Descarga la aplicación en tu tienda de aplicaciones de consolas.

¿Puedo utilizar Chromecast para ver Disney+?

Puedes emitir desde un navegador web Chrome, dispositivos Google Chromecast y mucho más. Para obtener más información, visita el Centro de ayuda.

¿Puedo utilizar dispositivos Roku/Apple TV/Amazon Fire TV para ver Disney+?

Desde luego, puedes ver Disney+ en un dispositivo Roku. Visita el Centro de ayuda para obtener más información.



Para AppleTV: Si utilizas un ATV de 4ª generación o posterior, un tvOS 11.0 o posterior o un ATV 4K, ya lo tienes. Otros modelos no son compatibles en este momento..



Para Amazon FireTV: Puedes ver Disney+ a través de cualquier dispositivo Fire TV/Smart TV. Solo tienes que dirigirte a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo para descargar la aplicación Disney+.