Star Wars: por fin puedes ver la saga completa. Vuelve a una galaxia muy, muy lejana

Que la fuerza te acompañe el cuatro de mayo. Sí, hemos esperado todo un año para decir eso y vamos a disfrutar del momento.

Mayo es un mes fantástico y no solo porque se pueden hacer juegos de palabras en inglés con el tema de Star Wars ("May the 4th be with you"). La primavera ya está aquí, y Disney+ te ofrece la primera oportunidad de ver todas las películas de Star Wars en un mismo lugar, e incluso de un tirón si tienes un sofá cómodo y mucho café.

Y si quieres más acción con espadas láser, también podrás disfrutar de los episodios finales de la serie precuela The Mandalorian, además de la última temporada de Star Wars: The Clone Wars, que está disponible para ver junto a Star Wars Rebels y Star Wars Resistance.

Con toda la saga disponible, lo único que tendrás que hacer es decidir en qué orden verla, un tema muy debatido como bien saben todos sus seguidores. Te damos cuatro sugerencias: