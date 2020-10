2. ¡El Niño!

No podemos continuar sin mencionar a El Niño. Es tan adorable, que se convirtió en el personaje favorito de los seguidores incluso antes de que se empezara a emitir la serie. ¿Cuántos niños de 50 años pueden decir eso? Si algún meme de él te ha alegrado el día, pero todavía no has visto la serie, ahora es el momento de descubrir a qué viene todo este revuelo. No te decepcionará.