El club secreto de los no herederos al trono

Conocemos a Sam, una princesa nacida en segundo lugar. No es la típica princesa y no encaja en ese mundo. Cuando su madre, la reina, la envía a clases de verano en un internado, Sam se da cuenta de que es una tapadera: ella y los demás alumnos descubren que tienen superpoderes y que están ahí para entrenar y formar parte del club secreto de los no herederos al trono. ¿Serán capaces de aprender a usar sus poderes para salvar sus reinos?