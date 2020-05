El día de Star Wars



Mayo es un mes fantástico y no solo porque nos permite hacer un juego de palabras con la temática de Star Wars. Aquí tienes un resumen de las nuevas series de Star Wars que llegan a Disney+ este mes. May the 4th be with you (perdón, no hemos podido evitarlo).).

Star Wars: El ascenso de Skywalker

La última película del universo de Star Wars y el final de la saga Skywalker estarán disponibles este mes a Disney+. Comienza un viaje épico hacia una galaxia muy, muy lejana en la que nacerán las leyendas y llegará la batalla final por la libertad.

Galería Disney: The Mandalorian

Echa un vistazo entre bastidores y corre el telón de The Mandalorian en esta nueva serie exclusiva de Disney+. Cada capítulo explora una faceta diferente de la primera serie de Star Wars en vivo a través de entrevistas, imágenes detrás de las cámaras y conversaciones con Jon Favreau.



Star Wars La Resistencia Temporadas 1 y 2

Ambas temporadas de la popular serie de animación del universo de Star Wars llegan a Disney+ este mes. Sigue las historias y aventuras del piloto de la Nueva República, Kazuda Xiono, reclutado por la Resistencia para espiar a la Primera Orden.

El Imperio de los Sueños: la historia de la trilogía de Star Wars

Una película documental de 2004 dirigida por Kevin Burns y narrada por Robert Clotworthy. Documenta la realización de la trilogía original de Star Wars: La guerra de las galaxias (1977), El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983), así como su impacto en la cultura popular.