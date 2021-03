El míster

Una serie del aclamado creador y productor ejecutivo David E. Kelly (Big Little Lies), que cuenta la historia Marvyn Korn, un temperamental entrenador de baloncesto masculino que, después de ser expulsado de la NCAA, debe aceptar un trabajo en un colegio para chicas. Pero no tarda en comprender que las adolescentes exigen empatía y vulnerabilidad, conceptos que no están en el vocabulario del Entrenador Korn (John Stamos). Marvyn aprende a conectar con sus jugadoras y empieza a convertirse en la persona que siempre quiso ser. Las chicas también aprenden a tener mejor concepto de sí mismas y a encontrar su sitio tanto dentro como fuera de la cancha.