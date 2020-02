Patito y Conejito

Estos dos premios del puesto de un feriante están deseando irse a casa con algún niño, pero sus deseos se ven bruscamente truncados al encontrarse inmersos en una inesperada aventura con un grupo de juguetes que no tienen ni idea de lo que se siente al estar enganchados en una pared de premios. «Patito y Conejito aportan un nuevo nivel de diversión al universo "Toy Story" —dice el productor Mark Nielsen—. Tienen una visión del mundo muy particular, que se ha ido formando a medida que iban de ciudad en ciudad, viendo el mundo siempre colgados desde el mismo puesto de feria. No tienen ningún tipo de brújula moral, dado que han sido testigos de los innumerables niños que han gastado dinero en un juego al que es imposible ganar. De este modo, no solo han aprendido lo peor de la naturaleza humana, sino que encima están atrapados como consecuencia de ello».