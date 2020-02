Ralph rompe Internet: detrás de las cámaras

Creando el mundo de Internet

La idea de construir el mundo masivo y aparentemente interminable que es Internet era abrumadora para los cineastas.

"Se dieron cuenta de que no había ninguna referencia o fundamento sobre cómo podría ser una ciudad", nos dijo Moore. "No vamos a montar una historia en un rascacielos lleno de cajas y cables que, aunque podría ser interesante, no sería convincente a nivel visual".

El increíble equipo de artistas y diseñadores que trabajaron en la película ayudó a hacer que esta tarea imposible pareciera menos imposible.