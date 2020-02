La magia detrás de El regreso de Mary Poppins

Encontrar una actriz que siguiera los pasos de Julie Andrews, ganadora del Oscar por su actuación, no iba a ser fácil, pero Emily Blunt sabía que podía aportar algo nuevo a uno de los personajes más queridos del cine.

"Rob Marshall me lanzó el reto de interpretar el personaje de una manera muy emocionante, con Mary Poppins teniendo este enigmático plan maestro, siendo vanidosa y elegante pero también divertida. Me imaginé que tendría un borde un poco más afilado, pero también recordé la sensación reconfortante que me transmitió cuando era solo una niña", explicó Emily.

Completan el reparto Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton, Ben Whishaw como Michael Banks, Emily Mortimer como Jane Banks, Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury y Julie Walters.