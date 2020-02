Todo lo que necesitas saber sobre Capitana Marvel

Durante siglos, los Krees han estado en guerra con otra raza alienígena, los Skrulls, y Jude Law no dudó ni un momento en aceptar el papel del comandante de la Fuerza Estelar Kree. «Antes de esta película, me sentía como cuando oyes hablar de una fiesta durante años y conoces y admiras a todas las personas que van a asistir, pero te das cuenta de que aún no has recibido una invitación» —dice Law— «así que uno se siente bien cuando recibe la invitación y puede formar parte de algo que admira y adora; es verdaderamente emocionante».