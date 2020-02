Artículos para el hogar

Todo el mundo sabe que el mejor amigo para un perro es su dueño, ¿así que por qué no mimaros a los dos a la vez? Con el collar de perro y la pulsera a juego, decorados con vuestros cachorros favoritos de Disney, tú y tu perrito podréis pasear juntos con el mismo estilo luciendo los bonitos accesorios azules..



¿O por qué no tomar una taza de té mientras tu mejor amigo se zampa el desayuno en un bol a juego con tu taza? El set lleva la frase "I love my dog/human" ("Quiero a mi perro/dueño") en el fondo. A continuación, podréis disfrutar juntos de un paseo matutino con la taza de viaje inspirada en Bolt, que incluye la frase "My Dog is My Hero" ("Mi perro es mi héroe"), y nuestros increíbles juguetes para perros de la colección Oh My Disney Dogs.



Elige el set de tres llamativas pelotas de estilo béisbol con ilustraciones de Dug (Up), Winston (Buenas Migas) y Max (La Sirenita), y tu perro y tú acabaréis ladrando de felicidad. Como alternativa, si tu compañero canino todavía no domina el juego de traerte la pelota y los juguetes blanditos son más de vuestro estilo, échale un ojo al mordedor del Sr. Zanahoria, el favorito de Bolt e igualito al de la película.