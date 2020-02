18 de Febrero - Pirates of the Caribbean

En la segunda serie, Minnie estará preparada para vivir aventuras intrépidas con un look inspirado en la famosa atracción Pirates of the Caribbean de los parques Disney. Su vestido beige tiene un detalle estampado de una calavera y un timón de barco, y lleva un remate de encaje negro, presente también en el lazo que lleva abrochado con un adorno de una calavera dorada. La ratoncita luce unas orejas y un cuerpo dorados y añade el toque final a su look con unos guantes negros.