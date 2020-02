Jerséis navideños de Disney

No es Navidad hasta que no te compras un nuevo jersey o un pijama navideño. Por suerte, shopDisney tiene una gran selección de ropa navideña para que vistas a juego con los peques de la casa e incluso tu perrito y para que tu foto del día de Navidad esté llena de la magia de Disney. Los suaves jerséis de punto tienen ilustraciones de Minnie, Mickey y Donald con sus trajes navideños y detalles especiales de Disney. Los más pequeños de la familia podrán disfrutar de este adorable jersey para bebé de Winnie the Pooh o de los peleles con tutú de Minnie Mouse, y este jersey de Pluto será el mejor complemento para tu mascota. Si en casa lleváis pijamas a juego para abrir los regalos, echa un vistazo a nuestra colección, con Mickey, Minnie, Pluto y Donald, para que la mañana de Navidad sea de lo más acogedora y alegre.