Conjuntos de escritorio de Disney

No crezcas nunca sin este precioso conjunto de accesorios de escritorio inspirado en Peter Pan. Sorprende a todo el mundo con el bloque de notas adhesivas de Peter Pan, perfectas para planear tu próximo encuentro con el Capitán Garfio. Añade a tu colección este diario de Peter Pan, el vaso con la frase "Powered by Pixie Dust" (Impulsado con polvo de hadas) y esta adorable botellita de clips de Campanilla, y tendrás todo lo necesario para emprender tu próximo viaje al País de Nunca Jamás. Si Stitch es tu alienígena favorito, no te pierdas los artículos de papelería inspirados en este entrañable personaje. El diario, el estuche, el bloque de notas adhesivas y el vaso brillante están decorados con fabulosas ilustraciones de Stitch. Desciende por la madriguera del Conejo Blanco con nuestra magnífica colección de Alicia en el País de las Maravillas, que incluye un precioso diario de Alicia con un estampado de flores y la frase ''Curiouser and Curiouser'' (Curioso y requetecurioso). Añade a tu colección el estuche con la frase "Stay Curious" (Mantén viva tu curiosidad), el portalápices y sacapuntas del Picaporte y el increíble vaso con ilustraciones de Alicia y el Gato de Cheshire. Sin duda sentirás que vives en el País de las Maravillas.