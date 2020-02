Ropa de El Rey León

Demuestra tu devoción por las Tierras del Reino con esta sudadera de El Rey León. Su diseño con imágenes de nuestros tragagusanos favoritos te levantará el ánimo y te recordará que ningún problema debe hacerte sufrir. Disfruta del estreno de El Rey León con esta camiseta del póster de la película, donde Simba sigue las pisadas de Mufasa. Presume de estilo veraniego con este collar de Simba con las palabras «Remember Who You Are» o este bolso de El Rey León con los personajes bordados y el logo. Un bolso de piel sintética perfecto para que no te falte de nada este verano.