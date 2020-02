¡Un premio inolvidable!

El ganador recibirá un vale de Disney Store de 500€. El vale deberá usarse en una de las tiendas de Disney Store en España (antes o después del horario de apertura de la tienda), previamente acordado con el ganador (se le pedirá al ganador que elija el Punto de venta preferido y se propondrán algunas alternativas de fecha y hora). Con el vale, será posible comprar cualquier producto a la venta en el momento de las compra, hasta que el vale se agote por completo. Si no se utiliza el importe total del vale en su totalidad o en parte, el ganador no recibirá ninguna compensación económica. Por el contrario, en el caso de compras por un importe mayor, la diferencia deberá pagarla el ganador. De ninguna manera se puede monetizar el vale o reemplazarlo por un bien o servicio diferente. El uso del vale es personal e intransferible. Si el ganador no puede ir a un punto de venta de Disney Store, puede solicitar los productos de su elección al Promotor, que se enviarán directamente a la dirección indicada. Todos los participantes deberán conservar el documento de compra original hasta al menos el 31 de marzo de 2020, ya que deberá presentarse como prueba de compra en las fechas indicadas. La posible pérdida del documento de compra original o el envío del mismo en tiempos y formas diferentes a los que se comunicarán implicará la pérdida del derecho a recibir el premio.