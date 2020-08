Los Increíbles, 2004

¿Has pensado alguna vez en qué harán los superhéroes cuando no están surcando los cielos con sus capas o volando al rescate de alguien? La familia Parr, también conocidos como Mr. Increíble, Elastigirl y sus tres hijos, intentan llevar una vida normal, ahora que el Gobierno les ha obligado a mantener sus poderes en secreto. Pero mamá y papá no están contentos; creen que deberían usar sus dones para ayudar a la gente, y te aseguramos que no podrán resistirse a revelar sus verdaderas identidades por mucho tiempo... ¿Por qué no haces una sesión doble y ves Los Increíbles 2 directamente después, aprovechando que también está disponible en Disney+?